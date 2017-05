Daniel M. könnte nun ebenfalls nach diesem Motto handeln.

Er muss sich seine Situation vergegenwärtigen; wie man ihn missbraucht hat. Daniel M. ist ein Schweizer, der grundsätzlich zur Schweiz steht. Doch nun hat ihn die Schweiz fallen gelassen.

Im «Blick» sagten Sie, es sei eine Überlegung wert, dass Daniel M. als Kronzeuge gegen die Schweiz aussagt. Wissen Sie schon mehr?

Ja. Soeben habe ich eine Nachricht von meinem deutschen Anwaltskollegen erhalten. Daniel M. drängt nun darauf, vorwärtszumachen und auch gegen die Schweiz auszusagen.

Könnte er sich damit in der Schweiz wegen des Verrats von Staatsgeheimnissen strafbar machen?

In diesem Fall nicht. Viele Informationen befinden sich bereits in den Akten der Deutschen, weil die Abteilung Staatsschutz der Bundesanwaltschaft die Unterlagen ungeschwärzt weitergereicht hat. Sogar die Israeli haben sie erhalten, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Deshalb kann man Daniel M. nun sicher nicht Geheimnisverrat vorwerfen.

Er ist aus Ihrer Sicht das Opfer.

Er hat mit Sicherheit nichts gemacht, was bei ihm nicht in Auftrag gegeben worden ist. Die Deutschen führen im Haftbefehl sechs Leute des Nachrichtendienstes auf, die ihm Aufträge erteilt, seine Arbeit überprüft und Zahlungen ausgeführt haben. Ich würde diesen Schweizer Nachrichtendienstangehörigen, die sich vielleicht über alles erhaben fühlen, raten, wenn sie in nächster Zeit Ferien in Deutschland machen, eine längere Zeit einzuplanen. Ich kann mir vorstellen, dass der Haftbefehl erweitert wird.

Sie kritisieren, dass die Bundesanwaltschaft die Akten ungeschwärzt nach Deutschland weitergereicht hat. Gehen Sie von einem Missgeschick oder von Absicht aus?

Ich halte es bei der Bundesanwaltschaft nicht für ausgeschlossen, dass man sich gar nichts überlegt hat. Bei der vorhergehenden Affäre, die zu einem Verfahren in der Schweiz geführt hat, hat sie bei einer Agent-Provokateur-Aktion des deutschen Agenten Werner Mauss aktiv mitgemacht. Sie hat von der UBS laufend Informationen, Protokolle und Filme entgegengenommen und nachher so getan, als hätte sie all diese Informationen erst am Tag vor der Verhaftung erhalten.