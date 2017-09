In dem am Montag publizierten Entscheid kommt das Bundesgericht zum Schluss, dass das Urteil des Europäischen Gerichts für Menschenrechte (EGMR) zu privaten Überwachungen in Unfall- und Sozialversicherungsverfahren auch auf das Strafprozessrecht Auswirkungen hat.

Im Oktober vergangenen Jahres entschied der EGMR, dass in der Schweiz keine ausreichende gesetzliche Grundlage für private Überwachungen bestehe. Es hob dabei die Gefahr des Missbrauchs solcher Informationen hervor.

Das Bundesgericht schreibt im aktuellen Fall, dass die Strafprozessordnung keine privaten Observationen vorsehe. Eine Überwachung sei Sache der Staatsanwaltschaft und im Ermittlungsverfahren der Polizei. Dauere letztere länger als einen Monat, müsse sie gemäss Strafprozessordnung von der Staatsanwaltschaft genehmigt werden.

Strafanzeige wegen Versicherungsbetrugs

Im konkreten Fall liess eine Versicherungsfirma einen Mann überwachen, dem nach einem Unfall eine 100-prozentige Erwerbsunfähigkeit attestiert wurde. Er erhielt eine Rente und Versicherungsleistungen zugesprochen. Die Observationen wurden von 2006 bis 2013 mehrfach durchgeführt.

Im Dezember 2015 reichte die Versicherungsgesellschaft Strafanzeige wegen gewerbsmässigen Versicherungsbetrugs ein. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn führte eine Hausdurchsuchung durch und stellte dabei elektronische Geräte, Datenträger und Aufzeichnungen sicher.

Gegen die Entsiegelung dieser Gegenstände und damit die Auswertung durch die Strafbehörden wehrte sich der Mann.

Nutzung der Beweise

Das Bundesgericht hält in seinem Entscheid fest, dass ein privates Überwachungsergebnis nicht automatisch unverwertbar sei in einem Strafprozess. Grundsätzlich sei es Aufgabe des Sachrichters, endgültig über die Zulässigkeit von Beweismitteln zu entscheiden.

Vorerst gelte jedoch, dass die Ergebnisse der Überwachung der Aufklärung eines Verbrechens dienten. Dafür dürfe ausnahmsweise auch auf rechtswidrig erlangte Beweismittel zurückgegriffen werden. Insbesondere, weil sie die einzige Grundlage für die Prüfung des Anfangsverdachts bildeten.

Aus dem Urteil der Lausanner Richter geht zudem hervor, dass die Observationen an allgemein zugänglichen und für die Öffentlichkeit einsehbaren Orten stattgefunden hätten. Somit habe kein schwerer Eingriff in die Privatsphäre des Betroffenen stattgefunden. Zudem wäre unter diesen Umständen auch eine Observation durch die Strafverfolgungsbehörden gesetzlich zulässig gewesen.

(Urteil 1B_75/2017 vom 16.08.2017)