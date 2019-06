Gegen 21.20 Uhr machte in Beringen SH ein Autofahrer eine zufällig entgegenkommende Polizeipatrouille winkend auf sich aufmerksam und erklärte, seine Frau auf dem Beifahrersitz liege in den Wehen, das Kind habe es offenbar eilig.

Weil die Geburt kurz bevorstand, übernahm das Steuer des Privatfahrzeuges kurzerhand der Polizist, seine Patrouillenpartnerin eskortierte den Wagen mit Blaulicht in Richtung Kantonsspital Schaffhausen.

Gleichzeitig wurde eine Ambulanz angefordert, die dem kleinen Konvoi entgegen fuhr. An der Steigstrasse kreuzten sich die Fahrzeuge. Die werdende Mutter konnte noch in den Rettungswagen gebracht werden, wo wenige Minuten später ein gesundes Mädchen geboren wurde. Danach wurde die kleine Familie ins Spital gebracht, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte.

