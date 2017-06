Seit seiner Kindheit ist Stefan G. (45) Greifvogelfan. Seiner Federsammlung widmete er in seiner Wohnung in einer Solothurner Gemeinde einen eigenen Raum. Von jeder Art wollte er ein Exemplar besitzen. Er eignete sich die Eigenschaft der Objekte seiner Begierde an: Er griff selber zu.

Bei einer Hausdurchsuchung stellte die Polizei 17'250 Federn sicher. Dokumentiert sind Diebstähle in acht naturhistorischen Museen: in Basel, Bern, Neuenburg, Stuttgart, Frankfurt, Wien, München und Berlin. G. verschaffte sich Zugang zu den nichtöffentlichen Sammlungsräumen. Wie die Anklageschrift zeigt, war das einfach möglich.

Sicherheitskonzepte bestanden kaum. Die Kuratoren öffneten ihm bereitwillig die Türen, weil sie von seinem Fachwissen beeindruckt waren. Der Hobbysammler wies die studierten Greifvogel-Experten etwa auf Fehler bei der Artbestimmung hin. So gewann er ihr Vertrauen, und sie liessen ihn unbeaufsichtigt in den Archiven arbeiten, im Glauben, er erstelle eine Dokumentation.

Von 167 Arten liess der Sammler Federn mitgehen. Die meisten Präparate zerstörte er dadurch. Es dauerte Jahre, bis das Berliner Museum den Schaden in seinem Keller 2012 als erstes bemerkte und die Kollegen informierte.

Sammelwut wird zum Gerichtsfall

Die Basler Staatsanwaltschaft hat die Führung des internationalen Verfahrens übernommen und klagt den Sammler wegen gewerbsmässigen Diebstahls an. Gleichzeitig bringt sie einen Tauschkollegen aus dem Aargau wegen gewerbsmässiger Hehlerei vor Gericht. Die Verhandlung beginnt in drei Wochen.

Die Staatsanwältin bezeichnet den wissenschaftlichen Wert der zerstörten Vogelpräparate als «unermesslich». Von einigen Arten existieren nun keine unbeschädigten Exemplare mehr, da G. in allen relevanten Naturkundemuseen zugegriffen hat. Die Staatsanwältin schätzt den Sachschaden auf sechs Millionen Franken.

Christian Meyer ist Direktor des Naturhistorischen Museums von Basel und geht diesen Monat in Pension. Derartige Diebstähle liessen sich nicht vermeiden, sagt er: «Wir vertrauen internationalen Wissenschaftern. Wenn jemand unser Vertrauen erschleicht, kann das passieren.» Er habe 2012 allerdings «einen noch viel krasseren Fall» erlebt.