Bei der SP spielen die Frauen eine Rolle: Im Präsidium kommen auf sechs Frauen drei Männer. Das Generalsekretariat wird von Flavia Wasserfallen und Leyla Gül geführt. Im Nationalrat sind die Frauen in der Mehrheit (siehe Grafik). Trotzdem gibt es Kritik: «Die Exekutivposten sowie prestigeträchtige Ämter wie zum Beispiel Ständeratsmandate, das Fraktionspräsidium oder auch das nationale Parteipräsidium waren in den letzten Jahrzehnten überdurchschnittlich männlich besetzt und sind dies noch immer.» So steht es im Manifest der SP-Frauen. Das Positionspapier wird am Samstag an der SP-Delegiertenversammlung behandelt. Eine Formsache wird sein, dass sich die Delegierten für mehr Gleichstellung in den Führungsgremien der Partei aussprechen. Die Geschäftsleitung empfiehlt ein Ja zum Antrag, dass bei einer Vakanz im Fraktions- oder Parteipräsidium sichergestellt werden sollte, dass eine Position von einer Frau eingenommen wird.