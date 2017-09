Die positive Entwicklung gibt Spuhler die Sicherheit, dass es auch ohne ihn als CEO gut kommt. Doch das dürfte nicht das einzige Motiv sein. Peter Spuhler vermisst die Politik. Gern meldet er sich als Unternehmer zu Themen, die ihm wichtig sind, zu Wort – vor kurzem etwa in der «Schweiz am Wochenende» zur Altersreform 2020, die er ablehnt. Solche Interventionen haben Gewicht, doch noch lieber wäre Spuhler wieder mit einem Bein in Bundesbern. Im Interview vor seinem 58. Geburtstag sagte er, er würde sich eine Ständerats-Kandidatur 2019 überlegen, wenn ihn die SVP anfragen würde. Das stehe zwar in den Sternen, aber: «Eine Ständeratskandidatur schliesse ich im Gegensatz zum Bundesratsamt nicht gänzlich aus».

Keine Frage hat Spuhler wohl so oft beantworten müssen wie die Bundesratsfrage. Er beantwortete sie mal genervt, mal witzig, aber immer glasklar, so beispielsweise gegenüber der «Nordwestschweiz»: «Auch wenn es die Journalisten nie glauben werden: Ich wollte nie Bundesrat werden. Das war nie ein Thema und wird nie eines sein.»

Neckisches Timing

Vor diesem Hintergrund ist durchaus neckisch, dass Spuhler seinen CEO-Rücktritt ausgerechnet am Tag der Bundesratsersatzwahl bekanntgab. Polit-Fuchs Spuhler weiss natürlich, dass er damit die alten, hundertfach dementierten Gerüchte von neuem befeuert. Prompt twitterte der Zürcher SVP-Kantonsrat Claudio Schmid heute: «Spuhler wäre ein guter Nachfolger von Ueli Maurer.» Das sehen auch viele in der SVP-Fraktion so, wie Gespräche am Rand der Bundesratswahl zeigten – obschon Spuhler nicht gänzlich linientreu ist und insbesondere in der Europafrage ein Abweichler ist: Er befürwortet die Personenfreizügigkeit und widersprach auch mehrfach in der Öffentlichkeit Christoph Blocher. Kandidiert er für den Ständerat, wäre Spuhler in der SVP-Hochburg Thurgau wohl so gut wie gewählt.