Das sehen nicht alle so. Tatsächlich könnte die SRG nach der No-Billag-Abstimmung in vier Monaten Geschichte, 6000 Mitarbeiter arbeitslos sein. Wie geht es Ihnen da?

Ich wusste, worauf ich mich einlasse ... ja, es steht viel auf dem Spiel: Nicht nur für unsere Mitarbeiter, sondern für die ganze Schweiz. Es gibt keinen Plan B. Wir müssen diese Abstimmung gewinnen – und dann eine neue SRG angehen.

Was hat die alte SRG falsch gemacht, dass eine Annahme der No-Billag-Initiative nun plötzlich als realistisches Szenario gehandelt wird?

Nicht nur meine Vorgänger in der «alten SRG» wie Sie das nennen – ich sitze ja selber seit Jahren in der Geschäftsleitung ...

... was also haben Sie falsch gemacht?

Wir haben nicht genug gut erklärt, warum es uns braucht. Dazu kommt, dass sich unsere Gesellschaft grundlegend gewandelt hat. Es hat sich eine Gratiskultur etabliert. Ein Digital Native versteht nicht, warum er für etwas zahlen soll, das er selber nur wenig oder vielleicht gar nicht nutzt.

Jetzt ist also der Digital Native schuld? Also, dann kriegen Sie jetzt die Chance: Wir sind Digital Natives, erklären Sie uns, warum wir jährlich 400 Franken zahlen sollen, obwohl wir kein lineares Fernsehen kucken und kein Radio hören.

Die Geräte und die Programme sind ja nicht das gleiche. Vielleicht hören Sie kein Radio und haben keinen grossen Bildschirm, aber Sie schauen sich vielleicht auf YouTubeInhalte an, die von der SRG bezahlt wurden ...

... selten ...

... und sind sich dessen vielleicht gar nicht bewusst! Ausserdem würde ich Ihnen sagen, dass Sie mit Ihren Steuern ja auch Schulen und Spitäler mitfinanzieren, obwohl Sie vielleicht noch keine Kinder haben und noch lange nicht im Spital liegen. Sie tun das, weil Sie solidarisch sind, weil es im Interesse der Gesellschaft und damit auch in Ihrem Interesse ist.

Das Spital und die Schule gibt es nicht ohne unsere Steuern, aber Informationen gibt es im Netz in Hülle und Fülle, Unterhaltung sowieso.

Ja, aber es gibt auch in der digitalen Welt «à boire et à manger», wie man auf Französisch sagt. Sehr gute und sehr schlechte Inhalte. Das weiss auch der Digital Native. Der Anspruch der SRG muss es sein, Inhalte zu liefern, besonders News, die clean, transparent und smart sind. Denen die Leute vertrauen können und die verständlich aufbereitet sind. Das ist ein Wert an sich, gerade in Zeiten von Fake News.

Wenn dieser Wert so hoch ist, dann sind die Leute sicher auch bereit, freiwillig dafür zu zahlen und die Gebühren wären gar nicht nötig. Haben die No-Billag-Initianten recht?

Nein! Da bin ich sehr klar: Es ist nicht möglich, die SRG bei einem Ja zu No Billag am Leben zu erhalten. Weder in der heutigen noch in einer anderen Form. Wir könnten heute weniger als 20 Prozent unseres Programms über Werbungfinanzieren. Und dieser Anteil würde weiter schrumpfen, wenn die Sendungen, die wir heute zur Prime Time zeigen, wegfielen. Denn dann fallen auch die Marktanteile weg und die Werbepreise brechen ein.