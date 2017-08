Sommerzeit ist Grillzeit! Was gibt es Schöneres, als an lauen Sommerabenden die Kohlen zum Glühen zu bringen und Würstchen, Spiesschen und Steaks zu brutzeln... Doch wie fit sind Sie wirklich am Rost? Im grossen BBQ-Quiz können Sie Ihr Grillwissen unter Beweis stellen. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spass!