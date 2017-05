Was können Justiz, Politik und Gesellschaft gegen Rückfälle tun?

Leider lässt sich wenig ausrichten. Die Erfahrung zeigt, dass weder mit härteren Strafen noch mehr Präventionsmassnahmen Wunder zu erreichen sind. Eigendynamik lässt sich kaum durchbrechen: Ein Teil der straffälligen Jugendlichen ist resistent gegen Einflussversuche.

Das klingt ernüchternd.

So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Vergessen Sie nicht: Wir sprechen in aller Regel nicht von Mördern und Vergewaltigern, sondern von geringfügigen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Schwarzfahren im Zug. Mit einem gewissen Mass an Rückfällen müssen wir schlicht und einfach leben. Zudem schaffen es drei von vier, nicht mehr innert dieser fünf Jahre mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen.