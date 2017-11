Mit Saar hätte der Zoo Basel seine Erfolgsgeschichte bei der Zucht von Panzernashörnern fortschreiben wollen. Diese begann 1956, als in Basel weltweit zum ersten Mal ein Nashorn in einem Zoo auf die Welt kam. Inzwischen ist der Zolli bei der Geburt Nummer 35 angelangt.

Der Zolli ist derzeit landesweit der einzige Zoo, in dem Nashörner gehalten werden. In Basel werden auch das europäische und das internationale Zuchtbuch für Panzernashörner geführt. Weltweit leben derzeit laut dem Zolli nur 21 dieser stark bedrohten Riesen in zoologischen Gärten.

Auf der ganzen Welt leben nur rund 210 Panzernashörner in Zoos und Tiergärten. Stellvertretend für ihre bedrohten Verwandten im Freileben machen sie jedes Jahr Millionen Zoobesucherinnen und -besucher auf den dringend nötigen Schutz ihrer Artgenossen in Indien und Nepal aufmerksam. Der Schutz von Nashörnern ist ein Wettlauf mit der Zeit, denn die Nashörner in Afrika und Asien geraten immer mehr in Bedrängnis und die Wilderer werden immer skrupelloser.