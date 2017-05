Im Hafen von La Neuveville hat sich am Mittag ein schwerer Unfall ereignet.Zwei Frauen und ein Hund sind am Montag in La Neuveville BE am Bielersee ums Leben gekommen. Offenbar waren sie ins Wasser gefallen, wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Unfall dürfte im Zusammenhang mit einer elektrischen Installation des Hafens stehen.