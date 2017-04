Und diese zusätzlichen Kosten hätten die kleinen Unternehmer und Bürger zu berappen. «Die produzierenden KMU-Betriebe in unserem Land kommen dran», ist Knecht überzeugt. Er, selber Unternehmer und Miteigentümer der Knecht Mühle in Leibstadt, rechnet vor: «Mit dem Netzzuschlag in der Höhe von 2,3 Rappen zahle ich 55'000 Franken jährlich.»

Der Netzzuschlag ist Teil der Energiestrategie 2050. Die Abgabe von heute 1,5 Rappen pro Kilowattstunde Strom würde auf einen maximalen Betrag von 2,3 Rappen erhöht werden. Dies auf Kosten der Bürger und kleinen Unternehmen – hingegen würden Grossverbraucher wie der Coop in Schafisheim entlastet werden.

Alternative Wasserkraft

«Aber Herr Knecht, was ist dann ihre Alternative?», provoziert Chopard. «Sie sagen einfach, alles ist schlecht, aber sie bringen keine Lösung.»