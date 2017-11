Es braucht Spendengelder

Beat Richner war stets das Gesicht der Stiftung, und daher wird sein Ausfall künftig wohl auch finanzielle Folgen haben. Doch laut Peter Studer sei sich die kambodschanische Regierung der Bedeutung der Spitäler im armen südostasiatischen Land bewusst. Seit 2016 unterstütze sie diese deshalb mit umgerechnet rund sechs Millionen Franken. Dank diesem Beitrag und den Spendengeldern ist die Finanzierung der Kinderspitäler zumindest für die kommenden zwei Jahre gesichert.

In einem offenen Brief in der «Schweizer Illustrierten», schreibt Peter Rothenbühler bewegende Zeilen an seinen Freund Beat Richner: «Du lebst zwar gut umsorgt in einem Heim, hast keine Beschwerden, rauchst wieder Deine Zigarillos, machst sogar Spässchen. Aber was Du in Kambodscha gemacht hast, weisst Du nicht mehr. Das ist tragisch. Dafür wissen wir es und werden es nie vergessen.»

Beat Richners wertvolle Arbeit in Kambodscha in Bildern: