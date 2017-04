Auch Martin Kaiser vom Arbeitgeberverband macht eine Verunsicherung in der Bevölkerung aus. Das Problem sei, «dass die Reform zu kompliziert ist und sie deshalb niemand versteht», findet er. Es sei deshalb gut möglich, dass Leute eine Frühpensionierung in Erwägung zögen, die von der Reform gar nicht betroffen seien.

Nicht für alle muss dies schlecht sein: Wegen der mutmasslichen Zunahme von Frühpensionierungen macht sich Janssen wenig Sorgen um die Chancen älterer Arbeitnehmer. «Es wird ein Loch auf dem Arbeitsmarkt entstehen», analysiert er. Und diejenigen, die effektiv arbeiten wollen, werden gute Job-Aussichten haben. Bereits jetzt würden Daten des Bundesamts für Statistik zeigen, dass die Arbeitspartizipation der über 55-Jährigen am Steigen ist.

Doch eben: Nicht immer beim angestammten Arbeitgeber, wo sie versichert sind.

Zwischen 2005 und 2015 ist die Erwerbstätigenquote der über 55-jährigen tatsächlich von 62 auf 73 Prozent angestiegen. Ein Grund dafür ist laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft, dass der Spielraum zur Finanzierung von Frühpensionierungen in der zweiten Säule in den letzten Jahre enger geworden ist.

Denise Chervet, Geschäftsführerin des Schweizerischen Bankpersonalverbands, bestätigt diesen Befund: «Bei Restrukturierungsmassnahmen von Banken stellen wir fest, dass es schwieriger geworden ist, grosszügige Programme für Frühpensionierungen zu verhandeln.»

Senkung schon vollzogen

Und aus einem weiteren Grund ist in der Finanzbranche keine Welle von freiwilligen Frühpensionierungen zu erwarten: «Die beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS sowie viele Kantonalbanken haben den Umwandlungssatz ihrer Pensionskassen bereits gesenkt», so Chervet. «Davor beantragten viele Mitarbeiter eine Frühpensionierung.» Alleine stehen die Banken mit diesem Vorgehen nicht da. Laut dem Arbeitnehmerverbund PK-Netz sind die Umwandlungssätze in den letzten fünf Jahren bei vielen Pensionskassen zwischen 10 und 25 Prozent gesunken, auf teilweise unter fünf Prozent.

Möglich ist die Senkung des Umwandlungssatzes unter die gesetzlichen 6,8 Prozent, weil dieser nur für das BVG-Obligatorium gilt. 85 Prozent der Arbeitnehmenden sind jedoch in sogenannten umhüllenden Pensionskassen versichert, die dank höherer Beiträge die minimalen gesetzlichen Leistungen auch mit einem tieferen Umwandlungssatz einhalten können.

Direkt betroffen von der Senkung des Umwandlungssatzes in der anstehenden Reform sind also nur die restlichen 15 Prozent der Arbeitnehmenden. Und von diesen wiederum, so Kaiser vom Arbeitgeberverband, auch nur die unter 45-jährigen. Den Älteren werde durch Zuschüsse aus dem BVG-Sicherheitsfonds eine stabile Rente garantiert. Einen Grund, wegen der Reform früher in Rente zu gehen, habe also eigentlich niemand.

Indirekt kann sich die Senkung des BVG-Umwandlungssatzes aber durchaus auch auf die überobligatorisch Versicherten auswirken. Denn die Reform vergrössert den Spielraum der Pensionskassen für weitere Senkungen. Ist also schon bald mit der nächsten Welle zu rechnen? Ausschliessen könne er weitere Anpassungen nicht, so Kaiser. «Aber es liegt in der Verantwortung der Kassen, nur das zwingend Notwendige zu machen.»