Bundespräsidentin Doris Leuthard (CVP) lieferte wenige Stunden nach dem Bergsturz bei Bondo GR eine Erklärung für die Katastrophe. Schuld sei der Klimawandel. Sie sprach eine Warnung in die Fernsehkameras: «Auch wenn einige das immer noch nicht glauben. Es wird weitergehen mit solchen Zwischenfällen.» Und: «Wir werden uns einstellen müssen auf diese Extremereignisse.»

Leuthards Aussage wird von Geologen bestritten. Der Klimawandel erhöht die Gefahr nur in Bergregionen, die höher als 2500 Meter über Meer liegen. Dort sorgt die Erwärmung dafür, dass das normalerweise dauerhaft gefrorene Gestein, der Permafrost, auftaut. Untersuchungen des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) zeigen, dass sich als direkte Folge davon kleinere Felsstürze lösen können. Davon sind Bergsteiger und Kletterer betroffen, aber keine Dörfer, da es in Permafrostgebieten keine Siedlungen gibt.

Von Bergstürzen wie am Piz Cengalo oberhalb von Bondo spricht man, wenn Gesteinsmassen von mehr als einer Million Kubikmetern abbrechen. Bei derartigen Grossereignissen kann auftauender Permafrost gemäss SLF-Studien einer von mehreren Faktoren sein, aber nicht die direkte Ursache. Ueli Gruner, Geologe und Lehrbeauftragter für Naturgefahren der Universität Bern, hat Daten des SLF ausgewertet. Im gesamten Alpenraum – also nicht nur in der Schweiz – ereigne sich demnach im Durchschnitt alle fünf Jahre ein Bergsturz. Eine Häufung infolge der seit 150 Jahren anhaltenden Erwärmung könne man nicht feststellen, sagt er.