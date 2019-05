Bis jetzt seien keine weiteren Meldungen von Sachbeschädigungen in der Stadt eingegangen. Ob die Farbattacke mit dem 1.Mai zusammenhängt, kann Krüsi nicht beantworten. Natürlich werde diese Möglichkeit bei den Ermittlungen in Betracht gezogen.

Die Credit Suisse und die UBS in St.Gallen wurden am 1.Mai Opfer von Farbbomben. Die Meldung traf am Morgen früh bei der Kantonspolizei ein. «Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken», bestätigt Mediensprecher Hanspeter Krüsi.

An zahlreichen Orten in der Schweiz finden am Mittwoch Anlässe und Kundgebungen zum Tag der Arbeit statt. Der Umzug in Zürich steht im Zeichen des Frauenstreiks.