Eigentlich sind die Vorgaben klar: Auch ein Assistenzarzt darf höchstens 50 Stunden pro Woche arbeiten. So will es das Arbeitsrecht. Seit Jahren kämpft der Verband der Assistenz- und Oberärzte (VSAO) für dessen Einhaltung. Denn an vielen Spitälern wird das Gesetz bis heute missachtet.

In einer Umfrage des VSAO vom April geben mehr als die Hälfte der Assistenzärzte an, dass sie zu viel arbeiten. Anstatt der gesetzlich zulässigen 50 Stunden seien sie im Schnitt 56 Stunden pro Woche im Einsatz. Zudem werden viele Überstunden nicht aufgeschrieben und die jungen Ärzte arbeiten wiederholt mehr als sieben Tage am Stück – alles Verstösse gegen das Arbeitsrecht.

Eingreifen der Politik

Trotz Kampagnen an den Spitälern und in der Öffentlichkeit hat sich die Situation kaum verbessert. Im Gegenteil. Laut VSAO zeigt sich in der Praxis ein «alarmierendes Bild»: Erschöpfte Ärzte, die wegen Übermüdung die Gesundheit der Patienten gefährden.

Weil die Kantone und das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zu lasch kontrollierten, soll nun der Bundesrat bei den Spitälern Druck machen. Das verlangt der Zürcher SP-Nationalrat Angelo Barrile in einer Motion, die er letzte Woche eingereicht hat.