Zwei Kronzeugen ändern ihre Meinungen. Explizit erwähnte BDP-Nationalrat Lorenz Hess die «zwei nicht ganz unbedeutenden Verbände», als er am 16. März unmittelbar vor der parlamentarischen Schlussabstimmung für ein Ja zur Rentenreform warb: Die Einigungskonferenz der beiden Ratskammern habe nach langem Ringen einen guten Kompromiss geschlossen, sagte der Berner – «das hat man nun endlich auch in der Wirtschaft wahrgenommen». Die beiden Wirtschaftsverbände Gastrosuisse und Hotelleriesuisse hätten eingesehen, dass «diese Vorlage für sie sehr wahrscheinlich die beste ist». Hess’ Werbebotschaft wirkte: In der Schlussabstimmung sprach sich eine knappe Parlamentsmehrheit für die Altersvorsorge 2020 aus.

Keine zwei Monate später ist alles anders: Die zwei Branchenverbände weibeln nun plötzlich für ein Nein zur Vorlage, die am 24. September an die Urne kommt. Und das, obwohl sich ihre beiden Präsidenten noch am Vorabend der parlamentarischen Entscheidung positiv zur Reform geäussert hatten. «Von allen zur Verfügung stehenden Varianten ist die Variante der Einigungskonferenz aus unserer Sicht die beste», sagte damals der Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer gegenüber dem «Blick». Ins gleiche Horn stiess Hotelleriesuisse-Chef Andreas Züllig: «Diese Lösung ist ein typisch schweizerischer Kompromiss und gerade für unsere Branche ein gangbarer Weg.»