Und so gehts:

Wenn Sie am Computer oder Laptop sitzen, dann starten Sie das Video (am besten im Internetbrowser von Google Chrome) und navigieren sie mit klicken und ziehen oder mit der Steuerung oben links, um sich in den Räumen umzusehen.

Mit Tablet oder Smartphone macht es aber noch viel mehr Spass. Hier können Sie einfach ihr Gerät bewegen, ums sich während des Abspielen des Videos in den Kunstmuseum-Räumen umzusehen. Wichtig dabei: Öffnen Sie das Video immer mit der Youtube-App, indem Sie auf das Youtube-Symbol in der rechten unteren Ecke des Videos klicken.

Die Youtube-App herunterladen:

Sie lesen diesen Artikel in der App? Kopieren Sie diesen Link: https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/umgang-mit-internet-bund-will-eltern-sensibilisieren-eintauchen-in-welt-der-kinder-dank-virutal-reality-131334001 und wechseln Sie auf unsere mobile Seite im Internet-Browser auf Ihrem Gerät.

(sda/edi)