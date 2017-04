Der Wintereinbruch in der Nacht auf Freitag hat auf den Strassen in mehreren Teilen der Schweiz zu einem Chaos geführt. So meldete etwa die St. Galler Kantonspolizei mehrere Dutzend Unfälle und Behinderungen. In Rotkreuz im Kanton Zug sorgte zudem ein brennender Schneepflug für Aufregung.