90'000 Menschen besuchten in den vergangenen neun Tagen die zahlreichen Veranstaltungen, wie das Organisationskomitee (OK) am Sonntagabend vor den Medien bekanntgab. In der Zahl sind die Besucher des Unspunnenschwingets nicht inbegriffen. Erwartet hatte es über 150'000. Am letzten Unspunnenfest vor elf Jahren waren 120'000 Personen anwesend gewesen. Den Einbruch führt das OK aufs schlechte Wetter der vergangenen Woche zurück.

Trotzdem zogen die Veranstalter eine positive Bilanz: Die Stimmung sei trotz des zeitweiligen Regens gut gewesen. Besondere Vorkommnisse habe es nicht gegeben.

OK-Präsident Ueli Bettler sagte in einer Rede während der Schlussfeier, es sei gelungen, die Jugend einzubeziehen und sie zu motivieren. Sie sei Garantin für die Zukunft der Schweizer Traditionen.

25'000 Zuschauer an Festumzug

Von seiner besten Seite präsentierte sich das Wetter am letzten Tag des Trachten- und Alphirtenfests: Bei strahlendem Sonnenschein zogen am Sonntagmorgen über 4000 Darsteller durch Interlaken und zeigten in einem Umzug die Vielfalt und die Lebendigkeit der Schweizer Traditionen. Auf 25'000 Menschen schätzte das OK die Besucherzahl.