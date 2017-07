Der Tessiner Ignazio Cassis bleibt der Favorit für die Nachfolge von FDP-Bundesrat Didier Burkhalter, aber nun kommt doch noch Spannung auf: Zwei Frauen aus dem Kanton Waadt haben Ambitionen auf das Regierungsamt.

In der «Schweiz am Wochenende» kündigte Staatsrätin Jacqueline de Quattro ihre Kandidatur an. Nationalrätin Isabelle Moret hat sich noch nicht offiziell beworben, aber niemanden würde es überraschen, wenn auch sie anträte.

Ihr Herkunftskanton ist ein Handicap für de Quattro und für Moret, denn die Waadt stellt mit Guy Parmelin (SVP) bereits einen Bundesrat. Formell ist es seit Abschaffung der Kantonsklausel 1999 möglich, dass zwei Bundesräte aus demselben Kanton kommen, aber politisch bleibt es eine Hürde.

Dennoch: Unbestritten ist in der FDP und für die meisten Parlamentarier nur, dass jemand aus der lateinischen Schweiz – und zu ihr zählt auch die Romandie – dem Neuenburger Burkhalter nachfolgen soll.

Das Tessin, seit Flavio Cotti (1987 bis 1999) nicht mehr in der Landesregierung vertreten, hat einen Startvorteil. Ob es diesen ins Ziel retten kann, ist nicht garantiert, zumal die Kantonalpartei auf tutti geht und sich mit Cassis für eine Einerkandidatur entschieden hat. Interessantes Detail: de Quattro spricht perfekt italienisch.

Die Frauenfrage hat in den vergangenen Wochen an Bedeutung gewonnen. Die Aussicht, dass nach einem Rücktritt von Doris Leuthard (CVP) nur noch eine Frau im Bundesrat wäre, ist im Jahr 2017 nicht erbaulich. Das könnte zum Bonus für de Quattro oder Moret werden.