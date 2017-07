Auf Anfrage bestätigt Christina Wettstein, Sprecherin der CSS-Versicherung, dass es den bei der Kettensäge-Attacke verwundeten Angestellten wieder besser geht. «Das ist das einzig Gute an dem Ereignis», sagt sie. Mike F. könne das Spital wohl noch am Wochenende verlassen. Wie es den beiden Kunden geht, welche sich zum Zeitpunkt der Attacke in der Filiale befanden, konnte Wettstein nicht sagen. Die CSS habe ihnen aber Unterstützung angeboten. Die Kunden waren nicht verletzt worden, standen aber unter Schock.

Die CSS will nun den Vorfall analysieren und allenfalls die Sicherheit in ihren Filialen erhöhen. Unmittelbar nach der Tat hatte die CSS sechs Filiale geschlossen und an weiteren Standorten Sicherheitspersonal aufgeboten, welches die Identität der Kunden überprüfte. Allerdings nicht in Thalwil, wohin sich der mutmassliche Täter Franz W. nach der Attacke begab. Die Polizei vermutete ihn woanders. Zudem hatte er gemäss Wettstein keine Beziehung zur CSS-Filiale in Thalwil.