Sie sprechen von sozialer Gerechtigkeit und der Gleichberechtigung der Frauen. Aber geht nicht die meiste Energie für das Anliegen der Unabhängigkeit drauf?

Nein, das ist nicht wahr. Leider kommt die Schlagzeile «Anna Gabriel will gegen Gewalt an Frauen vorgehen» nicht in die Zeitung. Die spanischen Nationalisten verbreiten das Bild, dass wir Katalanen nur die Unabhängigkeit im Kopf haben. Die CUP ist in vielen Bereichen engagiert, zum Beispiel in den Dörfern und in den sozialen Zentren. Aber nehmen wir mal unsere Parlamentsarbeit: Die Arbeit, die wir leisten, dreht sich um Fragen des Feminismus, der Kultur, der Landwirtschaft, des Umweltschutzes, des Tourismus, des Territoriums und der Menschenrechte. Aber wir stossen mit unserer Politik an Grenzen. Viele Gesetze, welche das katalanische Parlament beschlossen hat, wurden vom spanischen Verfassungsgericht wieder aufgehoben. Manches dieser Gesetze war einstimmig angenommen worden.

Die Leute auf der Strasse in Katalonien haben das Chaos, das nach dem Unabhängigkeitsreferendum entstanden ist, satt. Sollte man sich nicht um die wahren Probleme kümmern, wie die Arbeitslosigkeit.

Ich bin absolut einverstanden. Es gibt sehr viele Probleme zu lösen: Korruption, Unterernährung von Kindern, Gewalt gegen Frauen. Aber Tatsache ist, dass die spanischen Eliten diese Probleme nicht angehen wollen und stattdessen einen Konflikt mit Katalonien provozieren. Die regierende PP ist die korrupteste Partei Europas. Mit ihr werden wir das Problem der Korruption sicher nicht lösen.

Was erwarten Sie von der Schweiz?

Ich hoffe, dass die Schweiz mir einen Rückzugsort bietet, wo meine grundlegenden Rechte respektiert werden. Die Schweiz hat dies schon für viele andere Personen getan.