Der Glarner Ständerat Werner Hösli hat am Dienstag einen neuen Versuch gestartet, den boomenden Einkaufstourismus zu bremsen. So verlangte er in einem Vorstoss, den Freibetrag bei Auslandeinkäufen von 300 auf 50 Franken zu senken. Wer also für mehr als 50 Franken im Ausland einkauft, müsste künftig bei der Rückkehr in die Schweiz Mehrwertsteuern auf die Einkäufe bezahlen. Heute ist das nur bei einem Betrag über 300 Franken der Fall.

Ständeräte aller Couleur verwiesen auf die Probleme des Einkaufstourismus in ihrer Region und stimmten auf das Lamento ein. Im Tessin gingen neben Steuereinnahmen auch Stellen im Detailhandel verloren, sagte Filippo Lombardi (CVP/TI). Im Grenzort Kreuzlingen sei das Bild bedrückend, schilderte Brigitte Häberli-Koller (CVP/TG): «Jedes zweite Geschäft muss schliessen.»

Trotzdem entschied das Plenum auf Antrag von Martin Schmid (FDP/GR) einstimmig, die Vorlage an die zuständige Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) zurückzuweisen. Das Thema sei «wichtig», so Schmid. Die Effizienz und Effektivität des Vorschlags müsse jedoch geprüft werden. Und da die Kommission derzeit Massnahmen diskutiere, um gegen die Hochpreisinsel Schweiz vorzugehen, sei Werner Höslis Idee dort gut aufgehoben.

Die halbe Milliarde, die fehlt

Seit mehr als zehn Jahren geht das nun so. Das Thema brennt den Parlamentariern unter den Nägeln. Eine gescheite Lösung haben sie bisher jedoch nicht gefunden. Der Druck steigt nun aber, gegen den Einkaufstourismus endlich etwas zu unternehmen. Denn längst wirkt sich das Abwandern der Konsumenten nicht nur auf Detailhändler in Grenznähe aus. Konsumenten aus allen Kantonen nehmen lange Anfahrtswege auf sich, um von günstigen Preisen im Ausland zu profitieren. Hunderte Millionen an Umsatz, Wertschöpfung und Steuern wandern zu unseren Nachbarn ab.