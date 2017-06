1. Wieso braucht es eine Reform?

Die Schweizer leben viel länger als bei der Einführung der AHV 1948. Damals musste die Rente ein paar wenige Jahre reichen, heute sind es 19 (Männer) bis 22 Jahre (Frauen). Gleichzeitig treten in den nächsten zwölf Jahren die Babyboomer in den Ruhestand. Viele Erwerbstätige werden zu Rentenbezügern. Zum Vergleich: 1948 finanzierten 6,5 Erwerbstätige einen Rentner, bis 2030 sind es noch zwei. Das verkraftet die AHV nicht. Schon heute ist das Umlageergebnis negativ, das wird sich nun verstärken. Das Bundesamt für Sozialversicherungen rechnet damit, dass 2030 fast sieben Milliarden Franken mehr an Renten ausgegeben, als über Lohnbeiträge und Steuern eingenommen werden. Die demografische Entwicklung wirkt sich auch auf die berufliche Vorsorge (BV) aus. Das Kapital, das Erwerbstätige für sich ansparen, reicht nicht, um die Rente über 20 Jahre zu finanzieren. Die tiefen Renditen an den Finanzmärkten verschärfen das Problem. Deshalb müssen beide Vorsorgewerke dringend revidiert werden.