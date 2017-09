Wo zieht ein Sturm auf, wo regnet oder schneit es und wie fest? Ein Wetterradar liefert rund um die Uhr Daten zur Atmosphäre über der Schweiz. Diese Daten dienen als wichtige Grundlage für Prognosen und die Warnung der Bevölkerung vor Gefahren wie Starkregen, Gewitter oder Hochwasser.

In den vergangenen neun Jahren hat der Bund das Schweizer Wetterradarnetz modernisiert. Mit der Einweihung des neuen Radars auf dem Weissfluhgipfel nahm das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, Meteo Schweiz, am Freitag das «hochmoderne, flächendeckende Wetterradarnetz» in Betrieb, wie das Bundesamt in einer Mitteilung schreibt.