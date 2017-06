Weil ein altes Bohrloch aufgebrochen ist, traten am Dienstagvormittag in Muttenz rund 1000 Kubikmeter Salzwasser aus - und liessen eine 25 Meter hohe Fontäne in die Höhe schiessen. Das Wasser floss über den Dorfbach in den Rhein und sorgte für Verschmutzungen.