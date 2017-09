Der Steigerungslauf von Pierre Maudet wurde mit der Nominierung auf das FDP-Ticket gekrönt. Am Dienstag folgt für den Genfer Regierungsrat nun die Stunde der Wahrheit. Wenn er im Zweikampf gegen FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis und auch gegen Nationalrätin Isabelle More eine echte Chance haben will, muss er im Hearing mit der SVP die Fraktion spalten – und sich über 15 Stimmen sichern.

Denn Cassis baut für seine Kandidatur auf die Stimmen von SVP, FDP und CVP. Maudet hingegen zählt bislang auf linke Unterstützung. Pierre Maudets Chancen, bei der SVP zu punkten, sind so gut wie nie, seit Cassis in der «Nordwestschweiz» sagte, er sei für die Liberalisierung von Kokain. «In Sachen Drogen ist mit der SVP nicht zu spassen», betont der Aargauer SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner.

Verhalte sich Maudet nun in Sachen EU richtig, «kann er zwischen 60 und 65 Stimmen holen – die entscheidenden Stimmen für seine Wahl». Doch was für ein Entgegenkommen erwartet Giezendanner von Maudet? «Natürlich darf er Ja zu den Bilateralen sagen. Aber er darf nicht für fremde Richter sein», betont er.