Am meisten Freude an einer Beibehaltung des Militärflugplatzes Sion hätte vermutlich nicht die Walliser, sondern die Luzerner Bevölkerung. Denn am Standort Emmen (wie auch in Payerne und Meiringen) wird der Fluglärm ab kommendem Jahr als Folge der Schliessung des Militärflugplatzes Sitten zunehmen: Die Luftwaffe rechnet im Kanton Luzern mit rund 20 Prozent mehr Bewegungen von Armeeflugzeugen als bisher, und das teilweise über dicht besiedeltem Gebiet.

Der Forderungskatalog der Offiziere geht übrigens noch weiter. Sie verlangen auch, dass der Flugplatz Buochs im Kanton Nidwalden als «Sleeping Base» – als schlafende Basis – beibehalten wird. Das heisst: Im Ernstfall soll der Standort wieder voll militärisch nutzbar sein. Doch auch hier signalisiert das VBS, die Würfel seien bereits gefallen.