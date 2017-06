Fast 300 verdächtige Kinder

Dass unter 10-Jährige ins Visier der Polizei geraten, ist selten. Gemäss der Kriminalstatistik verdächtigte die Polizei im vergangenen Jahr sieben Kinder in diesem Alter, ein Sexualdelikt begangen zu haben. Diese Anschuldigung bleibt folgenlos, da Kinder erst ab dem 10. Geburtstag strafmündig sind.

In der Alterskategorie der 10- bis 14-Jährigen vermutet die Polizei jedoch bereits erstaunlich viele Sexualstraftäter. 2016 beschuldigte sie 294 Kinder unter 15, ein Sexualdelikt begangen zu haben. Das sind dreissig Prozent mehr als vor acht Jahren. Mädchen sind kaum betroffen. Bei vier von fünf Verdächtigen handelt es sich um Buben.

Den Höhepunkt registriert die Statistik im Jahr 2014. Seither gehen die Zahlen leicht zurück. Während die allgemeine Jugendkriminalität in den vergangenen Jahren massiv abgenommen hat, fallen die Fortschritte bei den Sexualdelikten bescheiden aus.

Internationaler Trend

Auch in anderen Ländern sind die Anzeigen gegen Kinder wegen Sexualdelikten auf einem höheren Level als früher. In Deutschland wurden 2016 doppelt so viele Kinder wie im Jahr 2000 wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt. In England sind sexuelle Übergriffe von Kindern auf andere Kinder gemäss einer Studie seit 2013 um fast 80 Prozent angestiegen.

Ein Grund für den Anstieg in der Schweiz ist eine zunehmende Anzahl an Strafverfahren wegen Internet-Pornografie. Experten rätseln über weitere Gründe. Reagieren die Kinder auf ihre sexualisierte Umgebung und werden dadurch enthemmt und gewalttätig? Oder sind vielmehr Eltern das Problem, die sofort die Polizei alarmieren, wenn sie ein Doktorspiel in Nachbars Garten beobachten?

Psychologe Andrej König hat das Thema für die deutsche Regierung untersucht. Gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» sagte er: «Je sensibler die Gesellschaft wird für solch ein Thema, desto mehr wir es auch angezeigt.» Womöglich würden zunehmend auch Fälle gemeldet, die gar keine seien.