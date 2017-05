«Es wäre naiv zu glauben, dass es in der Schweiz nicht zu einer solchen Tragödie kommen könnte», sagt Stefan Matthey, Organisator von Rock the Ring in Hinwil zum «Sonntagsblick». «Wir müssen auf alles vorbereitet sein.» Entsprechend gross seien die getroffenen Vorkehrungen.

Derzeit gilt in Europa erhöhte Terrorgefahr. «Auch in der Schweiz, das ist klar», sagt Marco Cortesi von der Zürcher Stadtpolizei. Für eine Beurteilung der Lage stehe man in intensivem Austausch mit dem Geheimdienst und dem Bundesamt für Polizei. «Würde es konkrete Hinweise auf einen geplanten Anschlag geben, würden wir notfalls auch einen Anlass absagen», so Cortesi. «Das ist im Moment aber kein Thema und auch noch nie vorgekommen.»

Und doch – wegen der drohenden Gefahr rüsten viele Veranstalter auf: Bei den Open-Air-Shows von Guns N'Roses am 7. Juni und Depeche Mode am 18. Juni im Letzigrund-Stadion in Zürich werden sich sämtliche Besucher einem Ganzkörpercheck unterziehen müssen. Derzeit wird noch geprüft, ob sogar Körperscanner wie an Flughäfen zum Einsatz kommen.

Und auch das Hallenstadion macht sich seine Gedanken. «Die Hallenstadion AG hat auf Anfang 2017 eine Terrorversicherung abgeschlossen», sagt CEO Felix Frei zur «Sonntagszeitung». Auch Events des Konzertveranstalters Good News sind seit 2015 gegen Schäden als Folgen von Terrorakten versichert. «Wir haben einen Rahmenvertrag für sämtliche Veranstaltungen. Die Versicherungssumme wird für jeden grösseren Event einzeln festgelegt», sagt CEO Stefan Matthey.

Wie der «Sonntagsblick» schreibt, wurde ein bekanntes Schweizer Open-Air von der zuständigen Behörde darüber informiert, dass heuer erstmals Scharfschützen auf den umliegenden Häusern positioniert werden sollen. «Diese Massnahme mag extrem tönen, sie dient aber einzig und allein dem Schutz der Musikfans», sagt der Veranstalter.

Der Selbstmordattentäter von Manchester, Salman A., hatte sich nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Bereits beim Attentat auf das Pariser Bataclan attackierten IS-Schergen ein Konzert.