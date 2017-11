Der Entscheid der Stadtpolizei Zürich, die Nationalität mutmasslicher Straftäter nicht mehr ungefragt mitzuteilen, sorgt für Diskussionen. Richard Wolff, Chef des Zürcher Sicherheitsdepartements, sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, er wolle das Thema Ausländerkriminalität unter den Teppich kehren.

Wie es um die Ausländerkriminalität in der Schweiz steht, zeigen Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS). Das BFS hat im Oktober Daten zur sogenannten Belastungsrate veröffentlicht. Dieser Wert gibt an, wie viele Personen einer Nationalität pro 1000 Angehörige dieser Nationalität für eine Straftat verurteilt worden sind. Dank dem Wert lässt sich die Kriminalitätsrate von Menschen mit unterschiedlichen Herkunftsländern miteinander vergleichen.

Schweizer bilden Schlusslicht

Die Zahlen von 2016 bringen einige Auffälligkeiten zutage. Westafrikaner führen die Statistik durchs Band an (siehe Grafik). Sie begehen verhältnismässig am meisten Delikte nach Strafgesetzbuch (u.a. Gewalt- und Wirtschaftsdelikte), am meisten Drogen- und Verkehrsdelikte und geraten am häufigsten mit dem Ausländergesetz in Konflikt. Nordafrikaner belegen ausser bei Verkehrsdelikten den zweiten Rang. Auch Personen aus Ex-Jugoslawien, Albanien und der Türkei werden überdurchschnittlich häufig straffällig.