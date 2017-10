In Jacques Dubochets Jugend sah es nicht danach aus, als würde er je eine wissenschaftliche Karriere machen. Denn seine Legasthenie beeinträchtigte seine Leistungen in der Mittelschule. Und dies nicht nur in den sprachlichen Fächern, wie er gestern an der Pressekonferenz der Uni Lausanne sagte: «Ich wurde immer schlechter in allen Fächern.» So schlecht, dass es schliesslich nicht mehr reichte.

Doch seine Eltern glaubten an ihn und steckten ihn in die Kantonsschule in Trogen, Appenzell Ausserrhoden. So schaffte Dubochet dann doch noch die Matur, Voraussetzung für das Studium. Über die Physik kam er zur Biologie. Bereits 1969, als 27-Jähriger, begann er an der Universität mit Untersuchungen der DNA mit dem Elektronenmikroskop – jenem Fachgebiet, in welchem er nun mit dem Chemienobelpreis ausgezeichnet worden ist.

Kleinsten Strukturen widmete er seine berufliche Karriere. Dabei verlor er aber nie den Blick für die Welt ausserhalb des Labors. An den Universitäten Genf und Basel habe er von seinem Doktorvater Eduard Kellenberger nicht nur Biophysik gelernt, sondern auch ethische Verantwortung und dauerhafte Freundschaft, schreibt er in seinem Lebenslauf. Und offenbar ist es ihm dann auch gelungen, diese Werte zu leben, als er am Europäischen Labor für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg seine eigene Gruppe leitete.