Aus der Affäre gezogen

In der Sendung «Forum» wurde Berset auch gefragt, ob er gerne per Flugzeug reise. Der Innenminister roch den Braten – und zog sich clever aus de Affäre. «Ich liebe es zu reisen», betonte er. Er sei auch im Innenministerium viel gereist, in der ganzen Schweiz.

So sei er eng im Kontakt gewesen mit der Bevölkerung. Aber vor allem Gesundheitsthemen hätten oft auch Reisen ins Ausland nötig gemacht. Er sei, hielt Berset auffällig offensiv fest, «extrem glücklich» im Innendepartement. Und er hoffe, «dass man dies auch sieht, denn ich verstecke es nicht».

Die Moderatoren sprachen Alain Berset dann noch konkret darauf an, ob er das Departement wechseln wolle. Worauf der Innenminister sagte, was ein Bundesrat in dieser Situation üblicherweise sagt: «Die Departementsfrage beschäftigt den Bundesrat in jenem Moment, in dem sie sich stellt.»