Auf der Autobahn bei Thalwil im Kanton Zürich sind am Samstagvormittag mehrere Fahrzeuge ineinander gekracht. Drei Personen wurden mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Spital gebracht. Wegen des Unfalls stauten sich die Autos zeitweise auf mehreren Kilometern. Sechs Fahrzeuge waren am Unfall beteiligt, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte.

In Niederurnen GL kam es am Freitag und Samstag zu zwei Unfällen. Auf der Autobahn A3 verlor eine 19-jährige Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto. Es knallte in die Leitplanke und wurde erheblich beschädigt. Die Lenkerin kam unbeschadet davon. Auch ein 61-Jähriger verlor die Herrschaft über seinen Wagen. Auch er blieb unverletzt.

Bei den 50 Unfällen im Kanton Bern wurden vier Personen leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Bern über Twitter mitteilte. Auch andernorts waren Autofahrerinnen und Autofahrer gefordert. So stiessen etwa im Kanton Thurgau am Freitagabend auf schneebedeckten Strassen in mehreren Unfällen Fahrzeuge zusammen.