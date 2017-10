Alles andere als «golden» verlief der Herbst 1987 für Rudolf Ruch, Präsident der kantonalen SP. Mit Blick auf seine sicher geglaubte Wahl zum Ständerat hatte er auf sein Nationalratsmandat (seit 1983) verzichtet.

Doch nicht nur der Wechsel ins «Stöckli» blieb Ruch versagt: Unmittelbar nach dem zweiten Wahlgang war – «gestützt auf Hinweise aus der Bevölkerung», wie es hiess – der Zuchwiler Gemeindepräsident verhaftet und gegen ihn eine Strafuntersuchung wegen Betrugs und ungetreuer Geschäftsführung eröffnet worden.

Im April 1988 verurteilte ihn das Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt zu einer bedingten Gefängnisstrafe von fünf Monaten und einer Busse. Von den 13 Anklagepunkten hatten nur gerade 4 vor den Richtern Bestand. Am schwersten wog ein Bootskauf, der in den Gemeinderechnungen mit «Ersatzteile» und «Revisionsarbeiten an einem Gemeindepumpwerk» falsch deklariert worden war.

Weil schon in der Voruntersuchung etliche Verfahren eingestellt worden waren und das Gericht in mehreren Punkten zu Freisprüchen kam, musste Ruch nur die Hälfte der Gerichtskosten bezahlen und erhielt eine Entschädigung zugesprochen. Seine politische Karriere hatte nach dieser Episode so oder so auf allen Stufen ein jähes Ende gefunden. (ums.)