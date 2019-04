Am Dienstag, kurz nach 21 Uhr, fuhr eine 59-jährige Schweizerin auf der Archstrasse in Richtung Grenchen-Zentrum. «Bei der Autobahneinfahrt fuhr sie beim dortigen Kreisel über zwei Inselleitpfosten und prallte anschliessend frontal in die Leiteinrichtung der Autobahneinfahrt», teilt die Kantonspolizei Solothurn mit. Dabei habe sich die Lenkerin leichte Verletzungen zugezogen.

Weil bei ihr Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser verlief mit über 1,0 mg/l positiv. Die Polizei nahm der Unfallverursacherin den Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde ab.

Das Unfallauto erlitt Totalschaden. Massive Schäden entstanden zudem an der Autobahneinrichtung, die Schadenhöhe dürfte mehrere 1'000 Franken betragen. (pks)

