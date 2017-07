Das Taylor-System der differenzierten Arbeitsteilung mit genau beschriebenen und auch vermassten Bewegungen der Arbeitenden wurde damals in den grösseren Produktionsbetrieben eingeführt. Die neue industrielle und daher ungewohnte Organisation der Produktion der Massenuhren sowie die im Verhältnis zu den übrigen Uhrenregionen tiefen Löhne dürften wesentlich mit dazu beigetragen haben, dass in Grenchen der Generalstreik so grossen Anklang fand.

Dass um die Jahrhundertwende nirgendwo in der Schweiz – gemessen an der industriellen Bevölkerung – so viele Streiks wie in Grenchen und Umgebung stattfanden, ist so auch auf die Durchsetzung der industriellen, arbeitsteiligen und hochdisziplinierenden Produktionsweise in der Grenchner Uhrenindustrie zurückzuführen. Die Uhrenarbeiter, die bisher in kleineren Manufakturen individuell ihre Produkte herstellten, sahen sich mit der Massenproduktion und der Disziplinierung durch die Fabrikarbeit konfrontiert.

Billigere Uhren im Nachteil

Die eigentliche politische Auseinanderentwicklung zwischen den billigen Roskopf-Uhren-Herstellern und den teureren Anker-Uhren-Produzenten spitzte sich in der Zwischenkriegszeit zu und fand ihren Ausdruck im Umgang mit den Kartellvorschriften des Uhrenstatuts: Während sich die höherklassigen Uhrenproduzenten mit grossem Einsatz für ein übergreifendes Kartellrecht in der Uhrenindustrie (Preisbindungen, Exportbewilligungen und -kontrollen, Bewilligungspflicht von Fabrikationserweiterungen und -änderungen) einsetzten, war der Verband der Roskopf-Uhren-Hersteller nur widerstrebend bereit, sich dem zunehmenden Kontrollgeflecht durch den Verband und durch die Behörden zu unterwerfen.

Erst 1939 gelang es, die Unternehmen der Roskopf-Industrie in einem Verband zu vereinigen und den Verband zu verpflichten, die Vorschriften des Uhrenstatuts durchsetzen.

Aber im Allgemeinen wurden diese Vorschriften durch den Roskopf-Hersteller-Verband nur ungenügend kontrolliert. Die Freiheit innerhalb des Verbandes war immer grösser als bei den Zusammenschlüssen der Anker-Uhren-Produzenten.

Allerdings waren dem Verband einzig die Roskopf-Uhren-Hersteller angeschlossen, die ausschliesslich Roskopf-Uhren produzierten. So gab es neben den reinen Roskopf-Uhren-Herstellern noch verschiedene andere Uhren-Unternehmen wie etwa Roamer in Solothurn, die sowohl Roskopf-Uhren als auch Uhren mit den sogenannten Schweizer-Ankern herstellten.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde mit den Ausfuhrkontingenten für Uhren die Zahl der bewilligten Exporte festgelegt. Das hatte zur Folge, dass vor allem die teureren Uhren Exportbewilligungen erhielten, während billigere Uhren wie die des Systems «Roskopf» praktisch vom Markt verschwanden. Die einzelnen Unternehmen behalfen sich in der Folge mit dem Export von Uhrenbestandteilen wie Zünder an die kriegsführenden Länder der unmittelbaren Nachbarschaft.

So exportierte etwa Roamer Bestandteile ins faschistische Italien, während das Roskopf-Unternehmen Ebosa Deutschland belieferte. Andere Roskopf-Unternehmen gingen auf die Produktion von Anker-Uhren über, was vor allem den Unternehmen leicht fiel, die als Manufaktur-Betrieb ihre eigenen Uhren weitgehend selbst herstellten. Gleichzeitig war mit diesem tiefgreifenden Einschnitt in der Produktion der Roskopf-Uhren auch eine geografische Verschiebung der Märkte verbunden: Während vor dem Krieg (1937) noch rund 70 Prozent der Roskopf-Uhren in Europa abgesetzt worden waren, sank dieser Anteil bis 1957 auf knapp 13 Prozent. Neue Absatzziele waren nun die USA und Asien. In der Schweiz lag der Absatz der Roskopf-Uhren so meistens in Grössenordnungen von wenigen Prozenten.