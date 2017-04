Ein Erdbeben verspürt man in der Regel ab zirka 2.5 Magnitude. Ob ein Beben wahrgenommen wird, hängt aber auch von seiner Tiefe ab. So schreibt der Schweizerische Erdbebendienst auf seiner Website unter den allgemeinen Informationen: «Erdbeben relativ nahe an der Erdoberfläche (ungefähr in den obersten 30 Kilometern) erzeugen grosse Oberflächenwellen verglichen mit einem Erdbeben der gleichen Stärke, welches sich in grösserer Tiefe ereignet hat.»

Der Schweizerische Erdbebendienst registriert jährlich zwischen 500 und 800 Erdbeben. Die meisten davon werden nicht wahrgenommen.

Bereits im vergangenen August hat ein Beben in Solothurn viele Anwohner aufgeschreckt. Obwohl es «lediglich» eine Stärke von 2.2 Magnitude aufwies, war es trotzdem gut spürbar. (sam)