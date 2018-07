Grenchnerinnen und Grenchner hätten deshalb kein ausgewogenes Porträt «ihrer Stadt» erwarten dürfen. Es gehe um die politische und soziale Befindlichkeit von drei Ehepaaren, die nun zufällig in Grenchen lebten. Wobei dies so zufällig doch nicht ist: Grenchen habe sich aufgrund statistischer Daten wie der dauerhaft grossen Stimmenthaltung, dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative, der Sozialhilfequote und dem hohen Ausländeranteil «als Kaleidoskop für die Analyse der schweigenden Mehrheit und der Globalisierungsängste» angeboten», schreibt Blum weiter.

Es sei eine anschauliche Reportage über politisch Verunsicherte und Globalisierungsverlierer entstanden. Bewusste Manipulation oder Thesenjournalismus sei nicht nachweisbar. Der Leser könne sich frei eine Meinung bilden.

Nur in wenigen Punkten rügt der Ombudsmann den Film. Denn gepatzt hat SRF bei den Detailrecherchen. So heisst es einmal, dass die SP bei den Gemeinderatswahlen die Mehrheit verloren habe. Dabei hatten sie diese gar nicht. Auch wurde Bürgergemeindeverwalter Renato Müller fälschlicherweise als Gemeindeverwalter bezeichnet. Und nicht zuletzt wurde nicht erwähnt, dass es am Mittagstisch der Schule auch Schülermenus ohne Schweinefleisch gebe.

Einzig in einem relevanteren Punkt sieht Blum ein problematisches Vorgehen der Filmemacherin. Er kritisiert, «dass sie die Protagonisten fast penetrant auf SVP-Positionen festzunageln versuchte.» Medienwissenschafter Blum: «Auf der gleichen Position wie die SVP zu sein, ist ja nicht grundsätzlich verwerflich.» Dass einzelnen Personen «nicht in Grenchen wohnen, spielt dagegen für das Thema des Films überhaupt keine Rolle, im Gegenteil. Dieser Vorwurf könnte nur mit Überzeugung erhoben werden, wenn es sich beim Film um ein Porträt von Grenchen gehandelt hätte.» Grenchen habe eben nur als Schauplatz für eine «anschauliche Studie dreier Milieus» gedient.

Blums zwölfseitiger Schlussbericht zu den Beanstandungen am Dok-Film ist nicht zuletzt ein Plädoyer für die Pressefreiheit. Die Redaktion dürfe selbst bestimmen, welche Themen sie aufgreift und wie sie es tut. Sie dürfe sich auch nur auf negative Aspekte fokussieren oder anwaltschaftlichen Journalismus betreiben. «Die Medien sind da, um zu stören. Dort , wo Medien nicht stören, sind sie entweder handzahm oder werden gegängelt, und damit werden sie ihrer Rolle nicht gerecht», so Blum. «Bedingung ist nur, dass bei Anschuldigungen die Gegenposition zum Ausruck kommt.»

Da niemand angeschuldigt werde, sei dies kein Problem. Die Stadt Grenchen werde schliesslich im Film «nicht verantwortlich gemacht für die prekäre ökonomische Situation und die Zukunftsängste mancher Einwohner.»

Ende gut, alles gut?

Der Ombudsmann will sich aber offenbar auch mit den Grenchnern versöhnlich zeigen. In einem Exkurs berichtet er, wie viel die Stadt zu bieten habe. Auch die Stadt und SRF haben sich zum Gespräch getroffen. SRF, nach einem Jahr Drehen in Grenchen überrascht über die heftigen Reaktionen zum Film, will künftig «Motiv und Ziel einer grösseren Dokumentation früher und breiter kommunizieren».

Auch die Fakten sollen im Detail noch gründlicher geprüft werden. Die Stadt Grenchen, deren politische Exponenten den Film grösstenteils kritisierten, selbst aber nicht mitmachen wollten, will künftig «kommunikativ aktiver werden und ihre Aktivitäten medial besser vermarkten».

Stadtpräsident François Scheidegger war am Dienstag kurzfristig nicht erreichbar.