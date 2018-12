Am Samstag, um zirka 19.30 Uhr, haben Unbekannte auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich, rund einen Kilometer vor der Ausfahrt Niederbipp, ein mobiles Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt. Einerseits versuchten die Vandalen, den Anhänger in Brand zu setzen, wie eine angekohlte Ecke auf einem Bild der Kantonspolizei Solothurn zeigt. Andererseits wurden mit einem unbekannten Gegenstand zwei Gläser eingeschlagen, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung vom Sonntagmorgen.

Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Franken. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Aufgefallen sind ein Motocross-ähnliches Motorrad und ein dunkles Auto der Marke Audi. Beide Fahrzeuge wurden zur Tatzeit ausserhalb des Wildschutzzaunes in der Nähe des Radargerätes gesehen und dürften über den Rüttiweg dorthin gelangt sein.

Personen, die Angaben zum Vorfall, zur Identität der Verursacher oder zu den verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Oensingen in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 76 76. (kps/az)

Die Polizeibilder vom Dezember: