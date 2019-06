Am Montag, kurz vor 17 Uhr, prallte ein Automobilist auf der Autobahn A5, kurz vor der Verzweigung Luterbach in Richtung Zürich, in einen Autoanhänger. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang durch die beteiligten Automobilisten ist die Polizei an den Aussagen von Zeugen interessiert.