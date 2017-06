Die zündende Idee

1917 als Tochtergesellschaft der Brown, Boveri & Cie. (BBC) gegründet, überlegte sich die BBC in den 20er-Jahren bereits weder die Liquidation der Scintilla. Der Magneto-Magnetzünder für Verbrennungsmotoren war eine geniale Entwicklung und der damalige Weltmarktführer Bosch in den Kriegsjahren isoliert, aber die Massenbestellungen vor allem aus der amerikanischen Automobilindustrie für das Scintilla-Produkt blieben aus. 1923 stand man bei der Muttergesellschaft mit 10 Millionen in der Kreide.

In der Weltwirtschaftskrise brach die Nachfrage komplett ein, und in Baden verlor man die Geduld: Scintilla-Gründer Jacques Schnyder erhielt eine Frist, um Investoren zu suchen und die Firma zu kaufen. Am 20. Februar 2015 wird in Solothurn die neue Scintilla aus der Taufe gehoben. Es ist nicht verbrieft, aber wird vermutet: Schon damals stand Erzrivale Bosch hinter den Kapitalgebern.

Genau wie zehn Jahre später, als Scintilla in der zweiten grossen Krise des 20. Jahrhunderts erneut vor dem Abgrund stand und eine «Aktionärsgruppe 1935» 60 bis 65 Prozent der Scintilla-Aktien aufkaufte. Es ist eine Ironie des Schicksals: Als im Dezember 260 aktive Mitarbeiter, Scintilla-Pensionäre und Solothurner Gewerkschafter nach Stuttgart fuhren, um vor dem Bosch-Hauptsitz gegen die Einstellung der Produktion in Zuchwil zu demonstrieren, durften sie sich bestimmt einer breiten Solidarität in der Region sicher sein. Anderseits gäbe es ohne den Weltkonzern Bosch nicht bloss heute nichts zu feiern in Zuchwil: Die einstige Nummer Vier der Solothurner Industrie (hinter Von Roll, Papierfabrik Biberist und Autophon) hätte schon kein 50-Jahr-Jubiläum erlebt, mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht einmal das 10-jährige Bestehen feiern können.

Von den grossen Vier gibt es zwei nicht mehr, Scintilla ist immerhin noch da. Aus dem ursprünglichen Kerngeschäft Autoelektrik begann man sich im Zweiten Weltkrieg zu verabschieden und auf elektrische Handwerkzeuge und Haushaltgeräte zu fokussieren. 1944 war Scintilla auf die «schwarze Liste» von Unternehmen gesetzt worden, die im Verdacht standen, mit den Nazis zu kooperieren.

Nach Kriegsende bestätigte die Bosch GmbH den Alliierten, dass sie 17 000 Scintilla-Aktien kontrolliert, nach Unterzeichnung eines Staatsvertrags zwischen der Schweiz und der neuen Bundesrepublik Deutschland zur Rückgabe gesperrten Eigentums 1952 erhob sie offiziell Anspruch auf das Aktienmehrheitspaket. 1954 trat Bosch schliesslich in die Rechte der Eigentümerin der Aktienmehrheit an der Scintilla ein. Die ausserordentliche Generalversammlung vom 15. März 1954 ist wenn man so will die Geburtsstunde der dritten Scintilla.

Das Unternehmen erlebte eine Blütezeit. «Der grosse Knick», wie sich der langjährige Entwicklungschef Urs Ruepp einmal gegenüber dieser Zeitung ausdrückte, kam 2002 mit dem Beginn der Produktionsverlagerung von Hobby-Werkzeugen nach Miskolc in Ungarn – in ein Werk, das mit Know-how aus Zuchwil aufgebaut worden war. Dort werden nun auch sämtliche Werkzeuge für die Holzbearbeitung hergestellt, auf die man in Zuchwil zuletzt spezialisiert war.

Der Verlagerungsprozess wurde letztes Jahr abgeschlossen. Von den betroffenen 330 Mitarbeitern in Zuchwil hätten 80 Prozent eine Anschlusslösung gefunden, sagt Bosch-Sprecherin Sonja Blöchlinger – sei es nun eine neue Stelle oder (Früh-)Pensionierung. Das Firmenareal wurde dieses Jahr an eine deutsche Immobilienfirma verkauft, Scintilla/Bosch ist heute mit den verbleibenden rund 330 Mitarbeitenden eingemietet. Es sind noch keine Pläne für die künftige Nutzung der brachliegenden Flächen bekannt.