Mit Graben gegen Überschwemmung

Seit dem Morgen zu tun hat die Grenchner Feuerwehr. «Am Montagmorgen fing es an in die Keller der höhergelegenen Mehrfamilienhäuser im Lingeriz zu laufen», berichtet der Feuerwehrkommandant Thomas Maritz. Das Wasser, Maritz schätzt die Menge auf etwa 10'000 Liter pro Minute, kommt aus der inzwischen völlig vollgesogenen Wiese im Grot.

Am Montagmorgen hiess es deshalb für die Feuerwehr rasch reagieren. Am unteren Rand der Wiese wurde ein Graben ausgehoben, der das Wasser sammelt und mit Sandsäcken Durchlässe um die Häuser herum gebaut. Es seien bisher rund 250 Sandsäcke verbaut worden. «Wir wussten, was zu tun ist, weil wir hier vor neun Jahren schon einmal eine ähnliche Situation erlebt haben», erklärte Maritz anlässlich eines Augenscheins von Stadtpräsident François Scheidegger. Der Feuerwehrkommandant war in Zivilkleidung am Ortstermin, wie im Video zu sehen ist. "Mir sind inzwischen die Uniformstücke ausgegangen. Alles ist durchnässt", entschuldigt sich Maritz. Auch Zivilschutzkommandant Markus Böhi war beim Augenschein dabei.