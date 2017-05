Innovative Projekte mit hoher gesellschaftlicher Relevanz sind bei der W.A. de Vigier Stiftung immer gefragt. Das Unternehmen zeichnet jedes Jahr Jungunternehmer/innen aus der Schweiz aus, die sich in ihrer Firma für die Realisierung und Vermarktung einer innovativen, zukunftsweisenden Produkt- oder Dienstleistungsidee einsetzen.

Rund 160 Schweizer Start-ups reichten ihre Projekte für die diesjährige Preisvergabe ein, daraus wählten die Stiftungsräte im Februar ihre Top 16. «Dieses Jahr rangierten vermehrt Medtech und Biotech Firmen unter den Top 16», so Regula Buob, Geschäftsführerin der W.A. de Vigier Stiftung.

Neuer Selektionsprozess

Nebst den Präsentationen und den Fachexpertisen kam in diesem Jahr ein weiterer Selektionsschritt dazu: Die Top 16 durchliefen zum ersten Mal ein vertieftes Assessment. «Wir wollen ab jetzt Aspekte wie Leadership, Persönlichkeit und Unternehmertum stärker ausloten», so Buob.

An den «Presentation Days» vom 30. und 31. März schrumpfte die 16er-Gruppe auf zehn Nominees. Am Donnerstagabend sind im De Vigier-Sommerhaus in Solothurn fünf davon ausgezeichnet worden.