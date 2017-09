«Zu Hause!» Dieses Gefühl, so richtig freudig im Bahnhof meines Wohnortes einzufahren, kenne ich sonst nur aus den Ferien. An diesem Abend waren es aber nicht ein paar Wochen, die ich im Ausland weilte. Nein. Es waren lediglich ein paar Stunden. Aber die hatten es in sich.

Begonnen hat alles in Aarau. Ich plane, den 22.29 Uhr Zug zu nehmen und während der Fahrt meine Arbeitsschicht zu beenden. Ein paar Bilder beschriften, eine E-Mail schreiben... Weil ich spät dran bin, renne ich ein gutes Stück vom Büro zum Bahnhof. Ich will ja den Zug nicht verpassen. Nur: Am Bahnhof wartet gar kein Zug. Es habe in Schönenwerd Personenunfall gegeben, heisst es. Na gut. Dann nehme ich halt den Ersatzbus.

Kaum auf dem Bahnhofplatz angekommen, fährt auch schon ein altes, vollgestopftes Postauto vor. Er müsse noch rasch telefonieren und nachfragen, wohin er fahren müsse, meint der Chauffeur, während sich der Bus leert. Er kam von Olten und fährt da auch wieder hin. Gut. Wir steigen ein. Ich ergattere einen Sitzplan im vorderen Teil des Postautos. Dieses füllt sich nach und nach. Laut kündigt sich ein Junggesellenabschied an. Party!!!

Um 22.45 Uhr gehts los. Nach zwei Minuten Fahrt, steigt plötzlich weisser Rauch auf. Nach Zigarette stinkt es nicht. Trockeneis? Nein, es ist der Feuerlöscher. Das Löschpulver reizt die Lungen, nicht nur ich muss husten. Der Bus hält, der weisse Rauch zieht ab und wir können endlich Richtung nächsten Bahnhof weiterfahren.