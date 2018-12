Über die Festtage noch spontan zur Familie in den Kosovo fliegen? Betrüger machen sich den Wunsch nach einer gemeinsamen Weihnachtszeit zu Nutze. Sie bieten Flugtickets zu unschlagbaren Preisen an. Nur: Die Tickets sind ungültig. Die Fluggesellschaften gibt es gar nicht.

Aus dem Kanton Solothurn hätten sich innerhalb kurzer Zeit zwei Geschädigte bei der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, teilt diese mit. Die bekannte Betrugsmasche spielt sich immer im ähnlichen Rahmen ab: Die mutmasslichen Täter kontaktieren ihre Opfer telefonisch, via Internetplattformen, per SMS oder Viber und machen ihnen ein verlockendes Angebot für Flugtickets, in der Regel nach Pristina in den Kosovo.