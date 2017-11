Solothurner Polizei erklärt sich

«Es ist Aufgabe der Polizei, für eine hohe Verkehrssicherheit die Fahrfähigkeit von Lenkern im Strassenverkehr festzustellen», erklärt Andreas Mock, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn. «Dafür tragen wir eine Verantwortung. Im Vorgehen gibt es in der Tat leichte Unterschiede in einzelnen Kantonen.» In Solothurn ist der Drogentest als Unterstützung gedacht, um den subjektiven Eindruck mit einem objektiven Testverfahren zu ergänzen. «Mit dieser mehrstufigen Praxis machen wir mehrheitlich sehr gute Erfahrungen», so Mock. «2016 wurden von uns rund 270 Fälle beanzeigt, wo Autofahrer nachweislich unter Einfluss von Drogen unterwegs waren. Natürlich wurden viel mehr Tests durchgeführt, die allerdings negativ ausfielen.»

Der Sprecher räumt ein, dass offenbar eine Schwierigkeit bei der Anzeige von Amphetaminen bestehe. «Das behalten wir im Kanton Solothurn im Auge und analysieren das gründlich.»

Gefragt seien dabei auch Erfahrungen aus anderen Kantonen. Mock betont: «Ob dies zu einer Änderung der Praxis führt oder zu einem anderen Produkt für einen ergänzenden Vortest, können wir noch nicht sagen.»