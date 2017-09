Bis vor kurzem war es noch eine der grössten Industriebrachen der Schweiz. Jetzt brummt es wieder auf dem südlichen Teilareal der früheren Cellulosefabrik Attisholz in Luterbach (SO): Hunderte Bauarbeiter werken auf dem Gelände, schon früh am Montagmorgen ist der riesige Parkplatz voll, Kleinbusse mit osteuropäischen Kennzeichen bringen Dutzende Arbeiter auf die Baustelle. Über 1000 Fachkräfte arbeiten hier am neuen Produktionsstandort des US- Biotechkonzerns Biogen.

In einem nüchternen Bürocontainer verkündet Biogen-Mann Markus Ziegler gute Nachrichten für den Kanton Solothurn, der vergangene Woche die Schliessung der Galderma Spirig in Egerkingen hinnehmen musste: Insgesamt 600 Mitarbeitende, 200 mehr als bisher angekündigt sollen ab 2019 im Fabrikneubau einen Arbeitsplatz finden.

«Die 200 Mitarbeitenden sind für den Betrieb und den Unterhalt der Anlagen zuständig», sagt der Director Corporate Affairs bei Biogen. Die Stellen sollen etwa in den Bereichen Gastronomie, Reinigung, Sicherheit oder Gebäudeunterhalt geschaffen werden. Logistikfachleute, Kältetechniker und Mechaniker werden ebenso gesucht sein wie Elektriker. «Die Stellen werden alle einen handwerklichen Hintergrund haben», so Ziegler.